Благовещенск окружен огнем: к борьбе со стихией подключились военные
Площадь лесных пожаров в России продолжает расти. По данным "Авиалесоохраны" огонь распространился более чем на 100 тысячах гектаров. Зарегистрировано 108 действующих пожаров. Лидерство в этой статистике у Амурской области. Там сохраняется сложная пожароопасная обстановка. Огонь с трех сторон окружил Благовещенск, город затянуло едким дымом. В регион стянуты большие силы: кроме МЧС и "Авиалесоохраны" со стихией борются военные — в тушении лесных пожаров участвуют боевые вертолеты Восточного военного округа.
На площадку свободненской авиабазы садятся военные вертолеты. Гражданские борта стоят в сторонке уже неделю. Все потому, что природные пожары в этом году начались раньше обычного и практически сразу охватили весь регион. Амурским пилотам приходилось находиться в небе по 8 часов в сутки, патрулировать и перебрасывать людей в самые горячие точки.
"Наши гражданские выработали уже санитарный минимум и не могут больше летать до 1 числа. 80 часов полетов основная норма и 10 часов продленки", — объясняет Александр Крамарчук, летчик-наблюдатель.
К несчастью, в Приамурье уже какой день сухая погода и ветер. Выжженная площадь растет с каждым днем. Самые крупные пожары в непроходимых лесах, куда специалистов можно доставить только по воздуху.
"Довольно трудно. Сейчас сильный ветер, довольно сложно из-за дыма, так как бывает не видно самой площадки", — рассказывает Дмитрий Ананьев, летчик-штурман.
Десант из Бурятии высаживают практически на границе с Хабаровским краем. В радиусе 200 километров ни одного населенного пункта. Пара человек остаются в лагере, остальные, ориентируясь с помощью навигаторов, направляются к месту пожара.
Два часа пути по труднопроходимой местности и группа буквально окунается в густой едкий дым — главный признак того, что огонь где-то близко, а значит, нужно быть в боевой готовности. Проходим еще 100 метров, и вот она — та самая огненная кромка, которая несется по лесу со скоростью почти 10 метров в секунду и "слизывает" гектары, заросшие сухостоем и деревьями.
Переменный ветер буквально бросает огонь из стороны в сторону. И командир группы принимает решение пустить встречный пал. Пожар хоть и низовой, и потушить его можно водой из ранцев, что в наличии у каждого десантника, но в такой ситуации оборудование не спасет.
"В данном случае мы используем природный рубеж – ручей. И от ручья прижимаем к кромке пожара не догоревшие участки для предотвращения его распространения. Мы сегодня сожжем 10 метров для того, чтобы завтра километр не сгорел", — объясняет Николай Масленченко, старший десантно-пожарной группы.
В Приамурье огнем охвачены 15 районов. Переброской нескольких десятков групп занимаются самолеты, вертолеты и спецавтомобили. И если техника работает только в светлое время суток, то пожарные, в числе которых есть даже добровольцы, спасают леса практически круглосуточно.
"Здесь нужны тактические действия, более глобальные, чем просто примитивное тушение. Поэтому забрасывают сразу несколько групп на особо опасных направлениях", — говорит Николай Васильев, десантник-пожарный.
Для группы из Бурятии пожароопасный сезон только начался. В полевых условиях они будут работать до глубокой осени. Уже вечером, немного выдохнув, связываются с руководством по спутниковому телефону и получают новые ориентиры, чтобы с раннего утра устроить засаду очередному огненному языку.
"Конечно, по технике безопасности много у нас запретов, допустим в темное время суток нельзя. Но если ты задерживаешься в пожаре, это уже неизбежно. Даже возвратиться на табор. Бывают такие случаи, перебросы, вроде доделали уже все, но сильный порыв ветра, перекинуло огонь, начинаешь работать и заканчиваешь ночью", — объясняет Сергей Горкунов, инструктор десантно-пожарной группы.
По словам специалистов, пожар в глухом лесу, куда машина не пройдет, дело рук жадных людей. Жгут под покосы, пускают палы черные лесорубы. А ветер гонит пламя в таежную гущу. Режим ЧС в области введен меньше месяца назад, а поймано уже свыше 30 поджигателей. Но отбить у людей охоту брать в руки спички, можно только увеличив штрафы. Пока же граждан наказывают на сумму от 2 до 4 тысяч рублей — капля в море, ведь за один только сезон область на тушение природных пожаров тратит миллионы.
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