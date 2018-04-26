В Москве обнаружена сеть из 40 аптек, подпольно торгующих наркотиками

В Москве сотрудники полиции задержали группировку, незаконно реализовывавшую сильнодействующие лекарственные препараты для наркозависимых через аптеки.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, всего обнаружено около 40 аптек, торговавших данными препаратами.

"Реализация контролируемых препаратов наркозависимым людям для немедицинского потребления производилась партиями через сеть аптечных пунктов без рецепта и кассового чека. Аналогичным образом с целью дополнительного обогащения злоумышленники осуществляли безрецептурную продажу лекарственных средств, подлежащих предметно-количественному учету. При этом наценка составляла от 550% до 1500%, вследствие чего доход участников группы в сутки составлял свыше 5 миллионов рублей", — сказала она.

Оперативниками проверено 38 аптек и офисное помещение, арендуемое фигурантами. По словам Волк, изъято более 18 тысяч таблеток, 2 тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму более 10 миллионов рублей, а также документы, касающиеся финансово-хозяйственной деятельности участников группы и имеющие значение для расследования.

Участники ОПГ задержаны, возбуждено 8 уголовных дел по статье "Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта" УК РФ.