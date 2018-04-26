Юпп Хайнкес: мы подарили победу "Реалу"

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Юпп Хайнкес дал оценку игре своей команды в полуфинальном матче Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Немецкий специалист посетовал на потери Роббена и Боатенга, а также заявил, что мюнхенцы подарили два гола сопернику.

"Чего не хватило? Мы не забили. Было сложно принять потери в лице Роббена и Боатенга, а затем мы пропустили глупый гол перед перерывом. По сути, оба гола были нами подарены", — приводит слова Хайнкеса Sports.ru.

Тем не менее он отметил, что "Бавария" создала много моментов в игре с "Реалом". "Мы создали множество хороших моментов, просто не забили. Мы не сдаемся, впереди еще 90 минут", — заявил наставник мюнхенского клуба.