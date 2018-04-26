Дождь в Москве будет "дуть" со скоростью 17 метров в секунду

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столичном регионе на 26 апреля до желтого: метеорологи прогнозируют сильный ветер до 17 метров в секунду и дожди.

Как уточнили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ, в Москве ожидается ветер юго-восточный с переходом на западный, местами порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду. По расчетам синоптиков, за 25 и 26 апреля в городе может выпасть до 11 миллиметров осадков, четверть месячной нормы.

Между тем, в Москве будет не холодно: 12-14 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и может достичь 734 миллиметров ртутного столба, что на 14-15 пунктов ниже нормы.

В свою очередь ГИБДД просит автолюбителей быть предельно внимательными на мокрых дорогах – соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не парковать машины под деревьями и рекламными щитами.