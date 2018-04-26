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Антропология 1 час назад

Новости Наука

26 апреля 201811:25 Юлия Воробьёва

Сила предков и престиж: антропологи выяснили преимущества кинжалов из человеческих костей

На все кинжалы, вне зависимости от того, кому принадлежала кость-основа, наносились особые метки и рисунки.
Фото N. Dominy et al., Royal Society Open Science RSOS172067 (2018).

Команда американских исследователей из Дартмутского колледжа представила результаты жутковатой работы. Учёные выяснили, почему некоторые племена предпочитали использовать кинжалы, сделанные из человеческих костей.

Поясним, что любовью к такого рода оружию отличались, в частности, жители тихоокеанского острова Новая Гвинея (сегодня на его территории находятся два государства: западная часть острова является территорией Индонезии, а восточную занимает Папуа—Новая Гвинея).

Известно, что гвинейские войны много лет соблюдали один ритуал: собирали бедренные кости своих умерших отцов, а также самых уважаемых мужчин племени, а затем изготавливали из них кинжалы, которые предназначались исключительно для поражения врагов (и, возможно, последующего разделывания с целью употребления в пищу).

В принципе, в костяном оружии нет ничего удивительного, однако учёные не могли понять, почему для его изготовления используются именно человеческие кости? Ведь многие племена, в том числе и сами папуасы, делали те же кинжалы из костей животных и крупных птиц, например, казуаров.

Антропологи решили разобраться, чем же клинки из человеческой кости так привлекали древние племена. Они изучили одиннадцать образцов оружия из Новой Гвинеи и выяснили, что кинжалы, изготовленные из человеческих (их было пять, показаны на фото слева) и птичьих костей (их, соответственно, шесть, на фото справа), заметно отличаются.

Сперва учёные провели компьютерную томографию, чтобы оценить плотность материала и геометрию клинка. Затем в построенных трёхмерных моделях они протестировали кинжалы на прочность и механические свойства, в частности, команду интересовало, какая сила нужна, чтобы оружие сломалось.

Выяснилось, что механические свойства обоих видов материала примерно одинаковы, однако кинжалы из человеческих костей более устойчивы к изгибу. Чтобы их виртуально сломать, потребовалось на 31% больше силы по сравнению с поломкой оружия из птичьих костей. Логично предположить, что служили такие клинки куда дольше.

В то же время авторы отмечают, что кинжалы из кости казуара были как будто намеренно сделаны более хрупкими: при изготовлении срезался более толстый слой кости. Поэтому они получались более плоскими, их было удобнее носить и проще менять.

Всё это наталкивает на мысль, что разница между "животными" и "человеческими" кинжалами заключалась, в первую очередь, в социальном престиже, а также в символической ценности, которая выражалась, в том числе и в долгом сроке службы.

Глава исследовательской группы Натаниэль Домини (Nathaniel Dominy) отмечает, что костяные кинжалы гвинейцы использовали вплоть до начала XX века. Оружие было спроектировано таким образом, чтобы удобно было наносить удар в шею противника, либо добивать его (хотя в этом также помогали копья и стрелы).

Согласно местным рассказам, кинжалы из кости также использовались для того, чтобы ранить пленника, который впоследствии становился обедом. Для этого удары наносились в область тазобедренного сустава, в колено или лодыжку.

Любопытно, что на все кинжалы, вне зависимости от того, кому принадлежала кость-основа, наносились особые метки и рисунки.

Авторы добавляют, что папуасы носили такое оружие, в том числе как украшение. Его крепили в основном на тазобедренных повязках, чтобы в случае опасности можно было немедленно выхватить кинжал.

Что же касается изготовления "престижных" клинков из костей отцов и самых уважаемых воинов, вероятно, папуасы полагали, что через такое оружие они получат силу умершего, заключают авторы.

Более подробно о своей работе они рассказывают в статье, которая была опубликована в издании Royal Society Open Science.

Кстати, ранее археологи выяснили силу удара древних дубинок, тренируясь разбивать "черепа". Также выяснилось, что мечи викингов были малопригодны для битв.

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