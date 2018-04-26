Кошечкин станет основным вратарем сборной России на чемпионате мира

Олимпийский чемпион Василий Кошечкин отправится на чемпионат мира по хоккею в качестве основного вратаря сборной России. Об этом заявил один из тренеров национальной команды Рашит Давыдов. Ранее стало известно, что Сергей Бобровский из-за травмы не сможет принять участия в мировом первенстве.

"Кошечкин будет основным на чемпионате мира, но, думаю, что все сыграют на турнире", — цитирует тренера вратарей сборной России Рашита Давыдова РИА Новости. Также стало известно, что Василий будет защищать ворота нашей команды в первом матче шведского этапа Евротура против сборной Финляндии.

Напомним, что Шведские игры пройдут с 26 по 29 апреля. Россияне стартуют на турнире матчем со сборной Финляндии, который состоится 26 апреля в 18:30 по московскому времени. В общей таблице Еврохоккейтура сборная России занимает третье место, набрав 15 очков. Лидируют же чехи с 20 баллами.