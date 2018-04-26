Лига чемпионов. Салах и Марсело поборются за звание игрока недели

Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) определился с двумя номинантами на звание игрока недели в Лиге чемпионов. Ими стали полузащитник английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах и защитник испанского "Реала" Марсело. УЕФА запустил голосование для болельщиков, чтобы выбрать лучшего из них.

Египтянин Мохаммед Салах в полуфинальном матче с итальянской "Ромой" забил два мяча и отдал две голевые передачи. На счету бразильца Марсело один гол в выездной игре против мюнхенской "Баварии".

Голосование за лучшего игрока недели в Лиге чемпионов завершится 27 апреля.