На Крымском мосту положили асфальт

Специалисты завершили работы по укладке асфальтобетона на протяжении всех 19 километров автодорожной части Крымского моста, говорится в сообщении информационного центра проекта. Смесь уложили в два слоя.

Открытие движения легковых автомобилей по мосту назначено на май, строители продолжат обустройство дороги. На мосту также появится 61 дорожный знак.

Мост через Керченский пролив соединит Крым с материковой частью России автомобильной и железной дорогами. Грузовики смогут проехать по мосту ближайшей осенью, поезда пойдут в декабре 2019 года.