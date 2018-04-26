Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

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Сегодня мы рассказываем о пятнадцатилетней Полине Гриняевой из Тверской области.

Девочке пятнадцать лет. Она живет в городе Кимры. У нее самая тяжелая, 4-я степень сколиоза. Позвоночник сильно искривлен, грудная клетка деформирована, нарушена работа сердца и легких, Полина страдает от боли, ей тяжело дышать. Массаж, бассейн и лечебная физкультура не помогли, у девочки начал расти горб, остается единственных выход – операция. Московские хирурги готовы выпрямить позвоночник Полины с помощью металлоконструкции, пока не начались необратимые осложнения. Операция и конструкция очень дорогие, госквотой не покрываются. Денег у семьи нет.

Из письма Светланы Моховой, мамы Полины:

"Полина росла и развивалась с опережением графика: в десять месяцев самостоятельно пошла, в одиннадцать – заговорила. Дочка с увлечением занималась танцами, плаванием, каталась на лыжах и коньках, участвовала в соревнованиях и конкурсах. Осенью 2013 года, когда Поля пошла в пятый класс, я заметила, что правое плечо у нее стало выше левого. А вскоре Полина начала жаловаться на боли в спине и шее.

Дочке поставили диагноз "сколиоз, кифоз 2-й степени" и рекомендовали массаж, лечебную гимнастику, ортопедический корсет и специальную подушку для сидения. Врачи уверяли, что ситуация вот-вот улучшится. Но за полтора года степень искривления только увеличилась. Сейчас Полина уже не может выдержать 45 минут сидения за партой, уроки превратились в пытку. К болям в спине и шее добавилось головокружение. Грудная клетка деформирована, ребра слева выпирают, линия плеч перекошена. В московском Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) травматологии и ортопедии Полине готовы помочь. Врачи обещают поставить металлоконструкцию, с помощью которой выпрямят позвоночник и зафиксируют его в правильном положении. Никакие массажи и процедуры Полине уже не помогут – у нее 4-я степень сколиоза, прогрессирует сердечно-легочная недостаточность. Операция нужна срочная. Денег на ее проведение у нас нет. Помогите нам, пожалуйста!"

Для спасения Полины Гриняевой не хватает 987 057 руб.

Заведующий отделением патологии позвоночника НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова Сергей Колесов (Москва): "У Полины диспластический грудной правосторонний сколиоз 4-й степени. Учитывая характер деформации, девочке необходимо хирургическое лечение – коррекция и фиксация грудопоясничного отдела позвоночника. Эта операция позволит избежать тяжелых осложнений, остановить развитие сердечно-легочной недостаточности. После периода адаптации Полина сможет жить полной жизнью и забыть о своем недуге".

Внимание! Цена операции и металлоконструкции 1 490 932 руб.

72 622 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва".

5298 руб. собрали читатели "Новой газеты".

425 955 руб. собрали читатели rusfond.ru и ria.ru.

Не хватает 987 057 руб.

ПОМОЧЬ ПОЛИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 170 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 11,380 млрд руб. В 2018 году (на 19 апреля) собрано 446 471 670 руб., помощь получили 800 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.

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