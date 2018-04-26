У самого популярного техноблогера России украли "самое бестолковое"

Злоумышленники ограбили студию самого популярного российского техноблогера Wylsacom (Валентина Петухова). В своем "Твиттере" он предположил, что "обнес" студию, скорее всего, охранник. По его словам, вчера (25 апреля) "новый был".

Он сообщил, что дверь была открыта ключом, сервер, на который идут записи с камер видеонаблюдения, сломан. Взяли же грабители, по словам Петухова, "самое бестолковое": Honor 10 и MacBook.

Обнесли студию нам. Скорее всего охранник — вчера новый был. И в первый же день такой подвиг. Дверь была открыта ключом. Сервер куда пишутся камеры сломан, взяли много, но самое бестолковое. Типа смартфон Honor 10. Почему-то один из 3. 🤷‍♂️

Ну и MacBook мой, обидно. — Wylsacom (@wylsacom) 26 апреля 2018 г.

Позже в комментариях блогер добавил, что охранник скрылся и на звонки не отвечает.

Это уже не первый раз, когда Wylsacom становится жертвой грабителей, напоминает Life. Ранее блогера ограбили в США, когда он был там со съемочной группой был на выставке Consumer Electronics Show. Тогда сумма ущерба от составила порядка 7 тысяч долларов.