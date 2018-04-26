Американские полицейские расстреляли вооруженного грабителя. Видео
Полиция Луисвилла обнародовала кадры с нательных камер патрульных, участвовавших в перестрелке с грабителем – инцидент, попавший на видео, произошел в минувший вторник, 24 апреля.
Сотрудник магазина позвонил в службу 911 и сообщил об ограблении, подробно описав злоумышленника. К месту совершения преступления было направлено несколько экипажей.
В ходе патрулирования, один из полицейских обнаружил на улице мужчину, по приметам похожего на подозреваемого.
Правоохранитель попытался задержать предполагаемого грабителя, однако тот бросился бежать и, по версии стража порядка, достал пистолет и даже успел выстрелить. Патрульный открыл огонь и начал преследование преступника, попутно вызвав подкрепление по рации.
Прибывшие на помощь коллеги, с ходу открывали огонь по подозреваемому, произведя, в общей сложности, не менее 20 выстрелов. Один из них поддержал огнем товарища, не покидая автомобиля, начав стрелять через лобовое стекло.
Подозреваемый, впоследствии опознанный как 21-летний Демонджея Джордан, получил несколько огнестрельных ранений, от которых и скончался в больнице через некоторое время.
По словам представителя местного полицейского управления, трое патрульных и детектив, применившие табельное оружие, отправлены в административный отпуск, по факту произошедшего проводится разбирательство.
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