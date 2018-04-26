Стивен Джеррард может возглавить шотландский "Рейнджерс"

Известный в прошлом полузащитник "Ливерпуля" и сборной Англии Стивен Джеррард в ближайшее время может стать главным тренером шотландского "Рейнджерс". В настоящий момент английский специалист тренирует юношескую команду ливерпульского клуба.

Президент "Рейнджерс" Дэйв Кинг уже пообщался с Джеррардом по поводу будущего соглашения с клубом из Глазго, сообщает РИА Новости. Напомним, что англичанин завершил футбольную карьеру в 2016 году.

В настоящий момент "Рейнджерс" идет вторым в шотландском чемпионате, набрав 65 очков. Возглавляет турнирную таблицу "Селтик" с 75 баллами.