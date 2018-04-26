В Балашихе дотла выгорел рейсовый автобус. Видео

Ранним утром 26 апреля на Леоновском шоссе в подмосковной Балашихе загорелся рейсовый автобус. Как сообщили очевидцы, в небо поднимался огромный столб черного дыма.

В течение минут 10 пожарные прибыть не успели. На кадрах, которые опубликованы на сайте "Мобильный репортер", видно, что автобус выгорел практически полностью. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.