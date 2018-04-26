В 52 года от неизвестных причин умер актер из сериала "Сваты"

В возрасте 52 лет ушел из жизни народный артист Украины актер Олег Треповский, известный российским телезрителям, прежде всего, по популярным сериалам "Сваты" и "День рождения буржуя".

Что именно стало причиной смерти, пока неизвестно, передает портал StarHit.

Треповский родился в Волгограде, а учился в Киеве – в театральном институте имени Карпенко-Карого.

В 1992-м начал работу в Театре русской драмы имени Леси Украинки. Там он сыграл в большом количестве спектаклей, в том числе в "Тайнах мадридского двора", "Школе скандала", "Истории одной страсти" и других.