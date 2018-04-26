Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

Новый премьер-министр Армении будет избран 1 мая на специальном заседании парламента. Об этом сообщил спикер Национального собрания (парламента) Ара Баблоян.

Как отмечает ТАСС, оппозиция требует избрать главой правительства "кандидата от народа" Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия согласна на досрочные парламентские выборы, но требование оппозиции выбрать их лидера премьер-министром страны считает антиконституционным.

Между тем, по данным РИА Новости, в Ереване продолжаются народные демонстрации. Колонна проходит мимо зданий администрации премьера Армении и парламента на проспекте Баграмяна в Ереване, не вступая в стычки с полицией. Митингующие скандируют и гудят в дудки.

Акции против избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьером начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране. 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся протестов.