Пилот зацепил столб во время посадки самолета на улицу в Канаде

Направлявшийся в Калгари небольшой самолет с пятью пассажирами не дотянул до аэропорта из-за проблем с оборудованием и совершил вынужденную посадку на дорогу, во время которой пилот слегка зацепил крылом фонарный столб, сообщает CBC News. Камеры наблюдения зафиксировали момент ювелирного (забудем о столбе) приземления.

Отправной точкой для Piper PA-31-350 Chieftain авиакомпании Super T Aviation стал самый солнечный город Канады — Медисин-Хат, откуда двухмоторный самолет вылетел в 04:45 утра (по местному времени) 25 апреля. Примерно через час пилот сообщил наземным службам, что у него отказал один из топливных насосов, и запросил разрешение на аварийную посадку.

Полосой послужила 36-я улица, расположенная в паре километров от воздушной гавани. Машин на ней в столь ранний час было немного, что немного упрощало задачу пилота с 20-летним стажем. Свидетелями приземления стали несколько местных жителей, направлявшихся на работу.

Уже после касания земли самолет зацепил крылом фонарный столб, но повреждения оказались минимальными. В результате инцидента никто не пострадал, сам же самолет на время отогнали на обочину, а позже погрузили на машину с помощью крана.