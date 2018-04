Пилот зацепил столб во время посадки самолета на улицу в Канаде

Направлявшийся в Калгари небольшой самолет с пятью пассажирами не дотянул до аэропорта из-за проблем с оборудованием и совершил вынужденную посадку на дорогу, во время которой пилот слегка зацепил крылом фонарный столб, сообщает CBC News. Камеры наблюдения зафиксировали момент ювелирного (забудем о столбе) приземления.

Отправной точкой для Piper PA-31-350 Chieftain авиакомпании Super T Aviation стал самый солнечный город Канады — Медисин-Хат, откуда двухмоторный самолет вылетел в 04:45 утра (по местному времени) 25 апреля. Примерно через час пилот сообщил наземным службам, что у него отказал один из топливных насосов, и запросил разрешение на аварийную посадку.

