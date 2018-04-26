Принц Гарри попросил брата Уильяма быть шафером на его свадьбе с актрисой

В Кенсингтонском дворце сообщили, что британский принц Гарри попросил быть шафером на его свадьбе с американской актрисой Меган Маркл своего старшего брата принца Уильяма.

В сообщении в "Твиттере" отмечается, что "герцог Кембриджский считает для себя честью быть приглашенным и с нетерпением ждет, чтобы поддержать своего брата в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке 19 мая".

Prince Harry has asked his brother The Duke of Cambridge to be his Best Man at his wedding to Ms. Meghan Markle. pic.twitter.com/7TvZ2VlEk2 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 26 апреля 2018 г.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент США Дональд Трамп не приглашены на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл не приглашены, напоминает RT.

Свадьба назначена на 19 мая 2018 года. Она состоится в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ранее сообщалось, что 23 апреля у принца Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин (Кейт Миддлтон) родителя мальчик. Это их третий ребенок.