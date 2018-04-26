Шувалов хочет работать там, где скажет Путин

Первый вице-премьер Игорь Шувалов заявил, что будет работать там, где скажет президент, и будет рад любой работе, которую поручит ему глава государства.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Шувалов может покинуть свой пост, однако представитель первого вице-премьера назвал это слухами и отказался от комментариев, передает РИА Новости.

Новый состав российской правительства будет объявлен после инаугурации президента, которая состоится 7 мая.