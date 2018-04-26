В столичных аптеках сбывали сильнодействующие препараты с наценкой 1500 процентов

Масштабные обыски прошли в сети столичных аптек. Выяснилось: они фактически превратились в точки сбыта сильнодействующих препаратов без рецептов и учета. Наркозависимые люди готовы были платить любые деньги: наценка на некоторые лекарства составляла 1500 процентов. Как этому бизнесу пришел конец?

Бойцы спецназа врываются в аптеку: здесь только что продали сильнодействующий наркотический препарат. Фармацевт кому-то пытается звонить, судорожно что-то прячет под прилавком: еще не поняла, насколько все серьезно.

Начинается обыск. В кассе оперативники находят меченые купюры — их использовали в ходе контрольной закупки.

— Купюры сверьте, пожалуйста.

У сотрудницы аптеки — стандартно в таких случаях — наступает амнезия.

— Откуда у вас появились эти денежные средства?

— Кто-то принес, кто-то дал.

Фармацевт уверяет: в аптеке нет наркотических средств.

— Он у вас приобрел сильнодействующее вещество "Трамал". Что вы хотите сказать по этому поводу?

— У нас нет таких препаратов.

Запрещенные к свободной продаже препараты находят сразу — у кассы. В ящиках — десятки связанных между собой упаковок с сильнодействующими веществами. За шкафом — целый тайник.

— Можете пояснить, что это такое здесь?

— Я не знаю.

Такие препараты должны храниться в специальном сейфе, а каждая таблетка — на строгом учете. В этой аптеке фармацевты фактически выступали в роли наркоторговцев. Без рецептов и лишних вопросов они продавали сильнодействующие вещества всем желающим, а руководство это поощряло.

— В курсе, что у вас хранился здесь трамал?

— Да, я была в курсе, что здесь у меня хранится!

— И как вы к этому относитесь? Вы же знаете, что он запрещен к продаже?

— Да, я знаю.

Бизнес был поставлен на поток. Наркосодержащие таблетки продавали через целую сеть аптек c наценкой в полторы тысячи процентов. В сутки алчные фармацевты зарабатывали по пять миллионов рублей.

"Было проверено 38 аптек и офисные помещения, которые арендовали фигуранты. Изъято более 18 тысяч таблеток, две тысячи флаконов, системные блоки компьютеров, денежные средства и материальные ценности на сумму свыше 10 миллионов рублей", — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Столичные полицейские возбудили сразу восемь уголовных дел по статье "Незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта". Организаторов бизнеса уже задержали.