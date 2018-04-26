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Футбол-2018 48 минут назад

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26 апреля 201813:40

Защитник сборной Германии Боатенг рискует пропустить чемпионат мира

EPA

Защитник мюнхенской "Баварии" и немецкой сборной Жером Боатенг из-за травмы, полученной в первом полуфинальном матче против мадридского "Реала", может пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Немецкий футболист ганского происхождения покинул поле на 34-й минуте первого тайма. У Боатенга повреждены мышцы бедра, сообщает РИА Новости. Уже известно, что он не сыграет 1 мая в ответной встрече с "Реалом". Более того, на восстановление 29-летнему защитнику потребуется около шести недель, что ставит под сомнение его участие в мировом первенстве.

В текущем сезоне Боатенг провел 31 матч за "Баварию", забив два мяча. В мае 2017 года он получил серьезное повреждение бедра. Тогда реабилитация заняла около трех месяцев.

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