Защитник сборной Германии Боатенг рискует пропустить чемпионат мира

Защитник мюнхенской "Баварии" и немецкой сборной Жером Боатенг из-за травмы, полученной в первом полуфинальном матче против мадридского "Реала", может пропустить чемпионат мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Немецкий футболист ганского происхождения покинул поле на 34-й минуте первого тайма. У Боатенга повреждены мышцы бедра, сообщает РИА Новости. Уже известно, что он не сыграет 1 мая в ответной встрече с "Реалом". Более того, на восстановление 29-летнему защитнику потребуется около шести недель, что ставит под сомнение его участие в мировом первенстве.

В текущем сезоне Боатенг провел 31 матч за "Баварию", забив два мяча. В мае 2017 года он получил серьезное повреждение бедра. Тогда реабилитация заняла около трех месяцев.