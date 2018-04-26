Момент подрыва банкомата Сбербанка в Краснодаре попал на видео

В ночь на четверг, 26 апреля, неизвестный злоумышленник попытался ограбить банкомат в отделении Сбербанка на улице Лузана в Краснодаре.

Чтобы добраться до денег, преступник подорвал терминал, однако, как сообщалось ранее, до денег добраться так и не сумел.

В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждения получили несколько банкоматов и помещение, где они были установлены.

"Неустановленными лицами была предпринята попытка вскрытия банкомата путем подрыва. На место происшествия оперативно прибыла охранная служба, сотрудники безопасности и полиции. <…> Сотрудники службы безопасности Сбербанка активно содействуют МВД в проведении оперативно-следственных мероприятий", — сообщает ТАСС, со ссылкой на региональное отделение банка.