Штаты испытали межконтинентальную баллистическую ракету

В США прошли плановые испытания стратегической ракеты Minuteman III. Видео старта опубликовали специалисты тридцатого космического крыла, которое относится к Космическому командованию ВВС Соединенных Штатов. МБР стартовала с военной базы в Калифорнии. Место падения учебной боеголовки не разглашается. Однако, испытания признаны успешными.

По официальным данным, на вооружении Стратегического командования США стоят 400 межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III с моноблочной боевой часть. Максимальная дальность полета—около 11 тысяч километров, масса – 36 тонн. Мощность единственного ядерного заряда – 300 килотонн.

В 2029 году Штаты планируют снять Minuteman III с вооружения. Его заменят новыми ракетами. Правда, известно пока только название программы: "Система сдерживания наземного базирования".