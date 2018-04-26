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Археология и история 1 час назад
При строительстве парка Зарядье археологи обнаружили более 15 тысяч древностей
Более 15000 артефактов было найдено археологами при раскопках, предшествующих строительству парка Зарядье.
"На протяжении многих веков место, где расположен парк и сам район Зарядье, переживало сложную градостроительную эволюцию, постепенно меняя свои функции и социальный состав. При строительстве парка найдено более 15 тысяч археологических находок. Археологические раскопки велись в несколько этапов, начиная с конца 40-х годов XX века", – приводит ТАСС слова директора парка Павла Трехлеба.
Сейчас многие из этих артефактов являются экспонатами Подземного музея Зарядья, организованного вокруг самой значимой находки – фрагмента Китайгородской стены XVI века.
"Там посетителей знакомят с историей создания и особенностями этого крепостного сооружения, сохранённого до наших дней лучшими реставраторами", – рассказывает Трехлеб.
В Зарядье были найдены целые клады древних монет, оружие, бытовая утварь, конская сбруя и много другое.
"В витринах музея также представлены предметы, найденные на территории Зарядья в ходе археологических раскопок за последние 70 лет. В их числе белокаменные ядра, таможенные пломбы, как русские, так и западноевропейские, изразцы, прекрасно сохранившиеся образцы древнерусской обуви – сапоги с наборными каблуками, детские глиняные игрушки", – отмечает директор парка.
При строительстве Зарядья были отреставрированы 11 объектов культурного наследия. Это например, церковь Варвары Великомученицы, палаты Старого английского двора и Знаменский монастырь.
Напомним, что "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее писали о найденной в Зарядье берестяной грамоте и о других уникальных находках в центре Москвы.
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