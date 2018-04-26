Трактор угодил под грузовой состав в Перми

Пермский тракторист оказался в больнице в тяжелом состоянии после столкновения с поездом на железнодорожном вокзале, сообщает "УралПолит.Ru" со ссылкой на источник в региональном Минздраве. Камера наблюдения зафиксировала момент нелепой аварии.

Инцидент, по данным регионального управления СКР, около 11 часов утра 5 апреля произошел на подъезде к станции Пермь-2, где тракторист чистил снег. На кадрах видно, как водитель, поговорив с железнодорожником, тронулся вперед и выехал на пути как раз перед товарным составом из 72 вагонов.

Несмотря на то что поезд двигался с малой скоростью, остановить 120-тонную махину машинисту не удалось — локомотив несколько метров протащил трактор и смял кабину. Водителя удалось вытащить, его госпитализировали в тяжелом состоянии.