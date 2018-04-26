Тема:

Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 21 минута назад

Новости Наука

26 апреля 201814:07 Евгения Ефимова

По пятам: зачем древние люди преследовали гигантских ленивцев

Художественное изображение вероятной схватки гигантского ленивца с древними людьми: животное размахивало лапами, чтобы защитить себя от охотников.
Иллюстрация Alex McClelland/Bournemouth University.

Примерно 11 тысяч лет назад гигантский ленивец, немного смахивающий на снежного человека, попал в нежелательную компанию: куда бы он не направлялся, его преследовали древние люди. По мнению учёных, анализировавших окаменелые следы, охотники отслеживали пушистого зверя, наступая на его удлинённые почкообразные отпечатки лап.

По всей видимости, гигантский ленивец больше не мог этого выносить: он поднялся на задние лапы (его рост составлял примерно 2,1 метр) и размахивал острыми серповидными когтями (их следы тоже сохранились), смотря на нежелательных гостей. По крайней мере, так исследователи так описывают сцену, изучая окаменелые следы от ног, лап и когтей.

Что случилось дальше остаётся загадкой. Возможно, люди пытались убить ленивца, а, может быть, они даже в этом преуспели, говорит один из авторов исследования Мэттью Беннетт (Matthew Bennett), профессор экологических и географических наук в Борнмутском университета.

Правда, он оговаривается, что убить такого зверя было не так-то просто: нельзя забывать, что он было достаточно сильным, а значит, его было трудно одолеть каменным оружием. Как пишут авторы работы, есть сомнения, что люди действительно убили животное.

Специалисты обнаружили следы, оставленные гигантским ленивцев и людьми, в Национальном памятнике "Белые пески" (White Sands National Monument park) в Нью-Мексико в апреле 2017 года. Находка стала настоящим прорывом для ведущего исследователя Дэвида Бустоса (David Bustos) из Службы национальных парков США. Он давно подозревал, что на территории парка спрятаны окаменелые следы древних людей.

Больше всего исследователей удивил тот факт, что некоторые человеческие следы были найдены внутри следов ленивца. Скорее всего, древние люди следовали за зверем буквально по пятам, а значит, и сам ленивец лишь недавно оставил следы в песчаной грязи.

К слову, место хранит следы и от других гигантских ныне вымерших животных, в том числе мамонтов, волков, больших котов, верблюдов и представителей крупного рогатого скота.

"Существует буквально сотни тысяч следов различных животных и людей [в этом месте]", — говорит Беннетт.

Тем не менее, добавляет учёный, там было меньше дюжины следов ленивца с человеческими следами внутри.

Следы показывают, что древние люди и гигантские ленивцы действительно взаимодействовали в конце последней ледниковой эпохи. А находка является ключом к пониманию того, преследовали ли и охотились ли люди на пушистых гигантов, которые вымерли в это время, как и другие крупные млекопитающие, включая того же мамонта.

По словам Беннетта, на сегодняшний день продолжаются споры, что привело к исчезновению этих крупных существ – охота людей или изменение климата (авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказали о предположениях учёных). Согласно исследованию 2016 года, в этом вопросе оба фактора сыграли роль.

Конечно, учёным трудно примерить на себя роль Шерлока Холмса и выяснить, что же случилось 11 тысяч лет назад. Но у них есть несколько догадок.

Одна из них заключается в том, что охотники-собиратели преследовали гигантских ленивцев и отвлекали их, чтобы было легче на них охотиться.

Другая идея заключается в том, что людям по большей части было любопытно наблюдать за диким зверем, а их попытки преследования не были зловещими.

Но человеческое взаимодействие с ленивцами, вероятно, лучше интерпретировать в контексте преследования или охоты, пишут авторы работы. Ленивцы были грозной добычей: их сильные лапы и острые когти давали им важное преимущество в ближнем бою.

Другие учёные, не участвовавшие в исследовании, считают, что с выводами нужно быть очень осторожными. Возможно, ленивцы оставили следы, а люди наступили на них спустя час или даже позже: проще говоря, они не преследовали ленивцев специально

"Сколько раз дети или даже взрослые наступали на следы других людей, оставленных на снегу или песке? Просто ради удовольствия", — говорит Уильям Харкорт-Смит (William Harcourt-Smith), палеонтолог колледжа Леман. Он не участвовал в исследовании.

Однако следы, говорящие о том, что ленивец размахивал когтями, всё-таки предполагают сцену боя с людьми, добавляет Харкорт-Смит. Но без каких-либо сохранившихся орудий или костей животных с характерными следами боя трудно сказать, что произошло дальше.

Результаты исследования представлены в научном издании Science Advances.

Ранее по теме

Сейчас

13:04

Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

11:54

На Крымском мосту положили асфальт

10:49

В Армении возобновились акции гражданского неповиновения

10:30

В Москве обнаружена сеть из 40 аптек, подпольно торгующих наркотиками

09:39

Самолет сел в Минводах из-за курящего пассажира

06:58

В Уфе более 230 человек эвакуировали из-за пожара в роддоме

06:44

Антонов назвал действия США в Сиэтле недружественными

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

Выборы премьер-министра Армении состоятся 1 мая

1 час назад
Макрона встретили в США объятьями и овациями, но переубедить Трампа не удалось

Макрона встретили в США объятьями и овациями, но переубедить Трампа не удалось

2 часа назад
Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России

Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России

1 час назад
Шувалов хочет работать там, где скажет Путин

Шувалов хочет работать там, где скажет Путин

47 минут назад
Торговые войны: запрет заходить в украинские воды ударит по самой Украине

Торговые войны: запрет заходить в украинские воды ударит по самой Украине

2 часа назад
В 52 года от неизвестных причин умер актер из сериала "Сваты"

В 52 года от неизвестных причин умер актер из сериала "Сваты"

1 час назад
Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным

Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным

5 часов назад
В Балашихе дотла выгорел рейсовый автобус. Видео

В Балашихе дотла выгорел рейсовый автобус. Видео

1 час назад
Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину Гриняеву спасет срочная операция на позвоночнике

1 час назад
Пострадавшая в "Зимней вишне" о действиях сотрудников: спасали не людей, а телевизор

Пострадавшая в "Зимней вишне" о действиях сотрудников: спасали не людей, а телевизор

4 часа назад
Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

Данила Козловский: российское кино развивается огромными шагами

25.04.2018 13:13
В столичных аптеках сбывали сильнодействующие препараты с наценкой 1500 процентов

В столичных аптеках сбывали сильнодействующие препараты с наценкой 1500 процентов

11 минут назад
По пятам: зачем древние люди преследовали гигантских ленивцев

По пятам: зачем древние люди преследовали гигантских ленивцев

21 минута назад
Трактор угодил под грузовой состав в Перми

Трактор угодил под грузовой состав в Перми

40 минут назад
Момент подрыва банкомата Сбербанка в Краснодаре попал на видео

Момент подрыва банкомата Сбербанка в Краснодаре попал на видео

47 минут назад
Принц Гарри попросил брата Уильяма быть шафером на его свадьбе с актрисой

Принц Гарри попросил брата Уильяма быть шафером на его свадьбе с актрисой

1 час назад
Пилот зацепил столб во время посадки самолета на улицу в Канаде

Пилот зацепил столб во время посадки самолета на улицу в Канаде

1 час назад
Фанаты выберут девиз для футбольной сборной России

Фанаты выберут девиз для футбольной сборной России

1 час назад
Граффити на московских домах будут жестко регламентированы

Граффити на московских домах будут жестко регламентированы

2 часа назад
Елена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем

Елена Проклова делит в суде дом с бывшим мужем

2 часа назад
Американские полицейские расстреляли вооруженного грабителя. Видео

Американские полицейские расстреляли вооруженного грабителя. Видео

2 часа назад
У самого популярного техноблогера России украли "самое бестолковое"

У самого популярного техноблогера России украли "самое бестолковое"

2 часа назад
На Крымском мосту положили асфальт

На Крымском мосту положили асфальт

2 часа назад
Крепости-твердыни: история фортов Кронштадта

Крепости-твердыни: история фортов Кронштадта

2 часа назад
Сила предков и престиж: антропологи выяснили преимущества кинжалов из человеческих костей

Сила предков и престиж: антропологи выяснили преимущества кинжалов из человеческих костей

3 часа назад
Житель Владивостока из ревности убил девушку на улице и застрелился

Житель Владивостока из ревности убил девушку на улице и застрелился

3 часа назад
Дождь в Москве будет "дуть" со скоростью 17 метров в секунду

Дождь в Москве будет "дуть" со скоростью 17 метров в секунду

3 часа назад
Благовещенск окружен огнем: к борьбе со стихией подключились военные

Благовещенск окружен огнем: к борьбе со стихией подключились военные

3 часа назад
Вседорожный седан Lada Vesta Cross отправился в серийное производство

Вседорожный седан Lada Vesta Cross отправился в серийное производство

3 часа назад
Обзор смартфона Nokia 7 Plus: с флагманскими амбициями

Обзор смартфона Nokia 7 Plus: с флагманскими амбициями

3 часа назад
На миллион дешевле: на чем экономят покупатели жилья

На миллион дешевле: на чем экономят покупатели жилья

4 часа назад
13 самых дорогих мультфильмов в мире

13 самых дорогих мультфильмов в мире

4 часа назад
Микробы подводных вулканических хребтов обедают "пропадающим" углеродом

Микробы подводных вулканических хребтов обедают "пропадающим" углеродом

4 часа назад
Азнавур возвращается во Францию и обещает вернуться через год

Азнавур возвращается во Францию и обещает вернуться через год

4 часа назад
Вести.net: Роскомнадзор обсудил блокировки с IT-компаниями

Вести.net: Роскомнадзор обсудил блокировки с IT-компаниями

4 часа назад
ЦБ лишил лицензии банк "Эльбин" и "Новый Кредитный Союз"

ЦБ лишил лицензии банк "Эльбин" и "Новый Кредитный Союз"

5 часов назад
СМИ: в США открыли расследование против Huawei

СМИ: в США открыли расследование против Huawei

5 часов назад
Среди пострадавших при наезде на пешеходов в Торонто оказалась россиянка

Среди пострадавших при наезде на пешеходов в Торонто оказалась россиянка

5 часов назад
Российские дипломаты покинули Генконсульство в Сиэтле под "Прощание славянки"

Российские дипломаты покинули Генконсульство в Сиэтле под "Прощание славянки"

5 часов назад
Межкорейский саммит начнется со встречи лидеров на границе между странами

Межкорейский саммит начнется со встречи лидеров на границе между странами

6 часов назад
Сборная России недосчитается Бобровского на чемпионате мира по хоккею

Сборная России недосчитается Бобровского на чемпионате мира по хоккею

6 часов назад
В Индии школьный автобус столкнулся с поездом: 13 детей погибли, 8 ранены

В Индии школьный автобус столкнулся с поездом: 13 детей погибли, 8 ранены

7 часов назад
"Нормы общества" Facebook - защита пользователей или спасение от скандала?

"Нормы общества" Facebook - защита пользователей или спасение от скандала?

8 часов назад
Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии

Пентагон пожаловался на радиоэлектронные атаки против ВВС США в Сирии

9 часов назад
Васильева: почти треть школьных учебников не прошла госэкспертизу

Васильева: почти треть школьных учебников не прошла госэкспертизу

10 часов назад
Площадь природных пожаров в России превысила 106 тысяч гектаров

Площадь природных пожаров в России превысила 106 тысяч гектаров

11 часов назад
ВХЛ: "Динамо" и "СКА-Нева" установили рекорд длительности матча

ВХЛ: "Динамо" и "СКА-Нева" установили рекорд длительности матча

11 часов назад
Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату

Состояние Буша–старшего улучшилось, он переведен в обычную палату

12 часов назад
Агутин: Пресняков-старший находится дома и чувствует себя нормально

Агутин: Пресняков-старший находится дома и чувствует себя нормально

15 часов назад
Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

Спасите крошечного Ростислава от бесконечных инсультов

24.04.2018 10:02
Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

Национальный филармонический оркестр исполнит шедевры Бедржиха Сметаны

16 часов назад
"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

"Бенефис на двоих": Ефим Шифрин и Алексей Колган приглашают на ироничный спектакль

20.04.2018 19:18