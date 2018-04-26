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Открытие и изучение ископаемых останков древних животных 21 минута назад
По пятам: зачем древние люди преследовали гигантских ленивцев
Примерно 11 тысяч лет назад гигантский ленивец, немного смахивающий на снежного человека, попал в нежелательную компанию: куда бы он не направлялся, его преследовали древние люди. По мнению учёных, анализировавших окаменелые следы, охотники отслеживали пушистого зверя, наступая на его удлинённые почкообразные отпечатки лап.
По всей видимости, гигантский ленивец больше не мог этого выносить: он поднялся на задние лапы (его рост составлял примерно 2,1 метр) и размахивал острыми серповидными когтями (их следы тоже сохранились), смотря на нежелательных гостей. По крайней мере, так исследователи так описывают сцену, изучая окаменелые следы от ног, лап и когтей.
Что случилось дальше остаётся загадкой. Возможно, люди пытались убить ленивца, а, может быть, они даже в этом преуспели, говорит один из авторов исследования Мэттью Беннетт (Matthew Bennett), профессор экологических и географических наук в Борнмутском университета.
Правда, он оговаривается, что убить такого зверя было не так-то просто: нельзя забывать, что он было достаточно сильным, а значит, его было трудно одолеть каменным оружием. Как пишут авторы работы, есть сомнения, что люди действительно убили животное.
Специалисты обнаружили следы, оставленные гигантским ленивцев и людьми, в Национальном памятнике "Белые пески" (White Sands National Monument park) в Нью-Мексико в апреле 2017 года. Находка стала настоящим прорывом для ведущего исследователя Дэвида Бустоса (David Bustos) из Службы национальных парков США. Он давно подозревал, что на территории парка спрятаны окаменелые следы древних людей.
Больше всего исследователей удивил тот факт, что некоторые человеческие следы были найдены внутри следов ленивца. Скорее всего, древние люди следовали за зверем буквально по пятам, а значит, и сам ленивец лишь недавно оставил следы в песчаной грязи.
К слову, место хранит следы и от других гигантских ныне вымерших животных, в том числе мамонтов, волков, больших котов, верблюдов и представителей крупного рогатого скота.
"Существует буквально сотни тысяч следов различных животных и людей [в этом месте]", — говорит Беннетт.
Тем не менее, добавляет учёный, там было меньше дюжины следов ленивца с человеческими следами внутри.
Следы показывают, что древние люди и гигантские ленивцы действительно взаимодействовали в конце последней ледниковой эпохи. А находка является ключом к пониманию того, преследовали ли и охотились ли люди на пушистых гигантов, которые вымерли в это время, как и другие крупные млекопитающие, включая того же мамонта.
По словам Беннетта, на сегодняшний день продолжаются споры, что привело к исчезновению этих крупных существ – охота людей или изменение климата (авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказали о предположениях учёных). Согласно исследованию 2016 года, в этом вопросе оба фактора сыграли роль.
Конечно, учёным трудно примерить на себя роль Шерлока Холмса и выяснить, что же случилось 11 тысяч лет назад. Но у них есть несколько догадок.
Одна из них заключается в том, что охотники-собиратели преследовали гигантских ленивцев и отвлекали их, чтобы было легче на них охотиться.
Другая идея заключается в том, что людям по большей части было любопытно наблюдать за диким зверем, а их попытки преследования не были зловещими.
Но человеческое взаимодействие с ленивцами, вероятно, лучше интерпретировать в контексте преследования или охоты, пишут авторы работы. Ленивцы были грозной добычей: их сильные лапы и острые когти давали им важное преимущество в ближнем бою.
Другие учёные, не участвовавшие в исследовании, считают, что с выводами нужно быть очень осторожными. Возможно, ленивцы оставили следы, а люди наступили на них спустя час или даже позже: проще говоря, они не преследовали ленивцев специально
"Сколько раз дети или даже взрослые наступали на следы других людей, оставленных на снегу или песке? Просто ради удовольствия", — говорит Уильям Харкорт-Смит (William Harcourt-Smith), палеонтолог колледжа Леман. Он не участвовал в исследовании.
Однако следы, говорящие о том, что ленивец размахивал когтями, всё-таки предполагают сцену боя с людьми, добавляет Харкорт-Смит. Но без каких-либо сохранившихся орудий или костей животных с характерными следами боя трудно сказать, что произошло дальше.
Результаты исследования представлены в научном издании Science Advances.
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