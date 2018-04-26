Проверка на прочность: по Крымскому мосту прошла колонна 35-тонных самосвалов

До открытия Крымского моста остаются считанные дни. Легковые машины и туристические автобусы поедут по нему уже в мае, а грузовики — в октябре. К оценке итоговой приемочной комиссии уже все готово. Надежность несущих конструкций проверяла колонна 35-тонных самосвалов. С вводом новой транспортной артерии Федеральная антимонопольная служба прогнозирует заметное снижение цен на нефтепродукты в регионе, а на курортах полуострова ждут многократного увеличения потока отдыхающих.

Последние метры свежего асфальта. Дорожное полотно Крымского моста готово — все 19 километров. От краснодарского берега к крымскому.

Два слоя надежной дорожной одежды — 11 сантиметров сверхпрочного асфальта. И уже идут финальные приготовления — разметка и дорожные знаки. Ждать осталось недолго. Автомобильное движение откроют уже через несколько недель.

"Дорога будет идеальной. Откровенно скажу: нам не стыдно за ту работу, которую мы сделали. Когда проезжаешь уже готовые участки, то понимаешь, что автомобилистам будет комфортно ехать", — говорит Леонид Рыженькин, заместитель гендиректора по инфраструктурным проектам компании "Газстроймонтаж".

Но сначала проверка на прочность: судоходную арку и дорогу испытывают многотонные грузовики.

Свой первый экзамен мост через Керченский пролив уже сдал. Причем на отлично, в очередной раз доказав, что это конструкция максимальной надежности. Но даже после такой оценки за Крымским мостом будут внимательно следить десятки камер и сотни датчиков.

"Все они нацелены на безопасную эксплуатацию и предназначены для автоматического слежения за ситуацией на дороге, для обеспечения безопасности дорожного движения, для мониторинга погодных условий, которые могут повлиять на безопасность движения, мониторинга поведения конструкций моста", — объясняет Роман Новиков, начальник ФКУ УПРДОР "Тамань".

От одного берега до другого всего за 15 минут — дорога в Крым еще никогда не была такой быстрой. Открытия движения через Керченский пролив ждет вся страна.