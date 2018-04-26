Как облака и ветер становятся музыкой: в Останкинской башне открыт новый музей
В Останкинской телебашне открылся новый мультимедийный музей. С помощью интерактивных модулей посетители узнают историю башни, побывают в самой современной метеолаборатории и увидят, как облака и ветер превращают в музыку.
История полукилометрового гиганта в один клик: время на экране мультимедийного комплекса Останкинской телебашни от закладки фундамента до установки шпиля проносится за пару секунд.
"Триста восемьдесят пять метров бетонного ствола: было ощущение, что башня буквально растет из земли, как цветок", — рассказывает экскурсовод Мария Ергакова.
Семь лет строительства, важные вехи истории, которые связаны с башней: теперь все это — в программах умных интерактивных модулей. Сталь, стекло, бетон — прикоснувшись к нужному материалу, получаешь информацию о том, где он применялся. Нажимаем на кнопку — и вот самые интересные факты с инфографикой.
— В свое время были проведены забеги на "Седьмое небо" и, что приятно, русская спортсменка добралась за 11 минут 57 секунд.
Хроника башни: газеты, журналы, фрагменты телеэфиров. 1967-й — год открытия: корреспондент Гостелерадио первым очутился на "Седьмом небе".
— А ресторан будет иметь три яруса?
— Три.
— Это мы на самом верхнем?
— На самом верхнем, отметка 337 метров.
Эра технического прогресса: нужна новая база — телецентр и антенная башня. После долгих обсуждений наконец-то выбрано место и проект. Инженер Никитин предлагает революционную по тем временам конструкцию: самое высокое в Европе здание должно было стоять на фундаменте с залеганием не глубже четырех метров.
— От отметки 385 метров идет антенная часть — самая легкая часть башни.
Останкинская башня — не только телеантенна. Гигантская игла прокалывает московское небо, метеорологические подстанции снимают показатели с восьми уровней — температура, влажность, давление. Все отображается в реальном времени. Метеороботы обрабатывают данные — в том числе ветра. А компьютерная программа превращает звуковые частоты в мелодию. Такого мультимедийного комплекса нет нигде в мире.
"По Международной федерации великих башен, в которую входит телебашня Останкинская, такого опыта интерактивного мультимедийного комплекса в том виде, в том формате, в котором он есть у нас — таких нет", — говорит начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ФГУП "РТРС" Сергей Астанин.
Многие телебашни по всему миру свой первоначальный функционал давно потеряли. Обзорные площадки, рестораны, сувенирные магазины — рай для туристов. Останкинская по-прежнему передает телесигнал, но ее панорамы тоже стали выглядеть по-новому.
Открытие мультимедийного центра — это и отличные виды в любые погодные условия. Вот сейчас на улице идет дождь, опустился туман. Интерактивные панели дублируют панораму — пусть в записи, зато на город можно посмотреть. Как в солнечном свете, так и в свете вечерних огней.
Посетители вглядываются в горизонт, живо листают тач-панели, ищут знакомые места. Возможность увидеть город в новом ракурсе и погрузиться в историю одного из самых известных его зданий теперь есть у каждого. Попасть в мультимедийный комплекс можно по входным билетам на Останкинскую телебашню.
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