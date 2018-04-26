В Москве пройдет фестиваль "Россия любит футбол"
Более 370 любительских команд подали заявки для участия во втором ежегодном спортивно-музыкальном празднике "Россия любит футбол", который пройдет 12 мая в "Лужниках".
Как сообщил на официальной пресс-конференции генеральный директор Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий Москвы Александр Полинский, мероприятие приурочено к чемпионату мира FIFA. "Мы сейчас все живем футболом, — отметил он. — На сегодняшний момент на турнир заявилось уже 370 любительских команд, которые будут участвовать и бороться за призы. Заявки еще принимаются, интерес ко второму футбольному фестивалю очень большой. Само мероприятие пройдет на полях под номером 6 и 9".
В фестивале примут участие мужские и женские команды разных возрастов. По словам Александра Полинского, такие фестивали нужно проводить не только в Москве, но и в других городах — хозяев чемпионата мира, но это должна решать уже местная администрация.
Руководитель ДСЗМ отметил, что Москва в свою очередь готова к экзамену чемпионата мира: "Сейчас для нас непростой финальный этап подготовки к чемпионату мира по футболу: необходимо смонтировать фанзону, международный вещательный центр, медиа студии и парк футбола на Красной площади. Все идет в плановом режиме и уже понятно что и где будет собираться. Каких-то больших проблем с этим не вижу. Могу с уверенностью сказать, что Москва готова к экзамену чемпионата мира по футболу! Что касается фестиваля "Россия любит футбол", то надеемся, что футбольному празднику для всей семьи будет сопутствовать ясная погода, что не будет сюрпризов в виде дождя или снега, а все остальное для успешного проведения праздника у нас есть. Приглашаем на второй РЛФ ФЕСТ всех от мала до велика", — отметил Полинский.
Представитель оргкомитета фестиваля Алексей Кожухов обнародовал имена звезд российской эстрады, которые выступят хедлайнерами концертной программы: "Первый фестиваль в сентябре прошлого года посетили более 15 тысяч гостей, в этом году мы рассчитываем на улучшение этого показателя. Во всяком случае, на это надеемся, ведь в концерте у нас будут принимать участие такие звезды как Елена Темникова, группа "Пицца", Денис RiDer и группа "Uma2rman".
Послы движения "Россия любит футбол" — член исполкома РФС, известный в прошлом игрок сборной России Алексей Смертин и чемпион России 2002 и 2004 года в составе ФК "Локомотив" Дмитрий Сенников рассказали, что очень важно, что на спортивно-музыкальный фестиваль можно будет прийти всей семьей, включая маленьких детей.
"Движение "Россия любит футбол" было создано в 2015 году и его основная задача — привлечение новых аудиторий к футболу и новых культур боления. Сейчас за новостями движения в соцсетях следит более миллиона подписчиков. В прошлом году мы посетили фестиваль, который надолго запомнился как большой футбольный праздник. Играли в основном в компьютерный футбол, который оказался ни чуть не проще", — отметили послы РЛФ.
Официальный старт движению "Россия любит футбол" был дан 19 апреля 2016 года. Миссия движения — популяризация футбола и расширение сообщества любителей этого вида спорта. Первый фестиваль состоялся 16 сентября 2017 года на территории ОК "Лужники" и собрал 25 000 гостей и 10 000 участников. В музыкальной части фестиваля приняли участие Big Russian Boss, Дельфин, Noize MC и многие другие.
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