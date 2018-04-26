17-летняя биатлонистка Моисеева обвинила тренера в домогательствах

17-летняя российская биатлонистка Анна Моисеева обвинила бывшего старшего тренера Центра спортивной подготовки Московской области Сергея Тутмина в сексуальных домогательствах. 39-летний специалист пообещал помочь девушке в продвижении карьеры, если она согласится на интимные отношения.

"Он положил мне на ногу свою руку и стал говорить: "Ты же понимаешь, зачем я тебя позвал. Тебе это нужно. Ты знаешь, как ты бегаешь (не очень хорошо), а если согласишься построить со мной отношения, то я тебе помогу. Ты пройдешь отбор в команду, у тебя все будет – экипировка, результат", — цитирует спортсменку "Советский спорт".

Позже Моисеева сделала аудиозапись разговора с Тутминым, который продолжал приставать к биатлонистке. Затем Анна встретилась с министром спорта Подмосковья Романом Терюшковым. На встрече присутствовал и президент Федерации биатлона Московской области Алексей Нуждов.

После разбирательств Сергей Тутмин уволился из Центра спортивной подготовки по собственному желанию. Сейчас этим делом занимается Следственный комитет РФ.