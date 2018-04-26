Песков: Telegram работает, и ничего в этом такого нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что по-прежнему пользуется мессенджером Telegram, "и ничего в этом такого нет". Он добавил, что мессенджер работает с перебоями, передает "Интерфакс".

Песков отметил, что Роскомнадзор "планомерно работает" над блокировкой Telegram, хотя "технологически выполнить решение суда непросто". Пресс-секретарь главы государства также призвал не придавать чрезмерного значения и "драматизировать" затягивание процесса блокировки.

Комментируя убытки компаний от блокировки Telegram, Песков заявил, что следует уточнить методику их подсчета.

"Хотелось бы понять, на основе чего кто-то считал какие-то убытки", — сказал он.

13 апреля Таганский суд Москвы принял решение о блокировке мессенджера Telegram на территории РФ. 16 апреля Роскомнадзор уведомил операторов связи об ограничении доступа к Telegram. При этом мессенджер пока доступен для российских пользователей.