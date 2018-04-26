Главный военный прокурор раскрыл данные о потерях ВСУ в Донбассе

С начала вооруженного конфликта в Донбассе украинские вооруженные силы потеряли убитыми 3784 военнослужащих, раненными и покалеченными – 8489 человек, а статус ветеранов получили свыше 320 тысяч солдат и офицеров. Такие данные приводит главный военный прокурор страны Анатолий Матиос на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, он в очередной раз поднял вопрос о количестве самоубийств среди участников карательной операции. Всего с собой покончили 554 человека. Рост очевидный, так как около двух месяцев назад Матиос заявлял о 518 ветеранах, которые наложили на себя руки.

Главный военный прокурор пожаловался, что никаких централизованных мероприятий по морально-психологической помощи военнослужащим не проводится, а опытных психологов катастрофически не хватает. При этом, отметил Матиос, деньги на помощь бывшим и нынешним участникам конфликта в Донбассе выделяются, и деньги немалые – 109 миллионов гривен или более 4 миллионов долларов. Но куда они уходят, неизвестно.

Всего два дня назад глава комитета Верховной Рады по делам ветеранов и инвалидов Александр Третьяков объявил, что число самоубийств среди военнослужащих ВСУ перевалило за тысячу. Однако никто помогать солдатам и офицерам не спешит.