Форум, посвященный здоровью нации, поддержат ведущие врачи и министры России
В Минздраве РФ прошел Оргкомитет XII Всероссийского форума "Здоровье нации – основа процветания России", который состоится с 30 мая по 1 июня в выставочном комплексе "Гостиный двор" в Москве.
Главной темой предстоящего форума станет обсуждение и разработка механизмов реализации приоритетного проекта "Формирование здорового образа жизни" ("Укрепление общественного здоровья"), утвержденного Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Основная задача – выявление лучшего регионального и отраслевого опыта для их дальнейшего продвижения и тиражирования.
Открывая заседание оргкомитета, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова отметила: "Здравоохранение из всех приоритетных областей сегодня совершенно четко вышло на первые позиции. Задачи, которые были перед нами поставлены – войти в группу стран 80+ за очень короткий период времени. Мы планировали изначально к 2024 году выйти на продолжительность жизни – 76 лет и 80 лет – к 2030 году. Но по поручению президента мы должны выйти на продолжительность жизни – 78 лет уже к концу 2024 года. Это очень серьезная задача, очень непросто реализуемая. Здоровый образ жизни, ответственность за свое здоровье – это та база, без которой мы не сможем выполнить эти поручения".
В свою очередь президент Лиги здоровья нации, академик Лео Бокерия заметил: "У нас есть возможность на выставке показать лучшие практики, как на уровне отрасли, так и на уровне регионов, которые связаны с улучшением качества жизни людей, обсудить в ходе мероприятий проблемы, связанные с улучшением здоровья и внести соответствующие предложения. Вы знаете, форум, который мы ежегодно проводим, сопровождается высочайшим уровнем профессионализма участников, на нем выступают академики, профессора, доктора наук. И, как правило, рекомендации, которые мы на нем высказываем, внедряются, часть из них, по крайней мере, точно".
Выставка форума станет презентационной площадкой наиболее успешных программ и проектов, а деловая программа – местом обучения и обмена опытом для руководителей и специалистов, отвечающих за вопросы социальной сферы. Насыщенную выставочную программу в этом году подготовили Минздрав России, Минпромторг и Минобороны, интересные презентации будут представлены муниципалитетами, социально-ориентированными НКО, коммерческими организациями, содержательные экспозиции подготовили Москва, Астраханская, Вологодская, Волгоградская, Калужская, Кемеровская области, Пермский и Алтайский края. Более 20 регионов уже подтвердили свое участие в форуме.
Также на площадке ведомства состоится принятие зачетов ГТО с участием олимпийских чемпионов ЦСКА. Гости форума смогут ознакомиться с лучшими проектами развития городов и сельских поселений, программами по созданию условий для ведения здорового образа жизни.
Организаторы форума уверены, что обобщение, продвижение и тиражирование лучшего опыта создаст новый импульс активности в решении вопросов обеспечения здоровья нации. Вход на все мероприятия форума – свободный.
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