Глава ПКР Владимир Лукин переизбран на новый срок

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин остался на своем посту еще на четыре года. Такое решение было принято на отчетно-выборной конференции ПКР, проходящей 26 апреля в подмосковном Подольске. Лукин был единственным зарегистрированным кандидатом на этот пост.

Стоит отметить, что нынешний глава Паралимпийского комитета России бессменно руководит организацией с 1997 года. В 2016 году ПКР был лишен членства в Международном паралимпийском комитете из-за допингового скандала. На прошедших Паралимпийских играх в Южной Корее российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.