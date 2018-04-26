Южный не смог пробиться в четвертьфинал турнира в Будапеште

Российский теннисист Михаил Южный остановился в шаге от четвертьфинала турнира в Будапеште. В матче второго круга он встречался с итальянцем Андреасом Сеппи. Соперники провели на корте 1 час 3 минуты. Россиянин не смог оказать достойного сопротивления и уступил в двух партиях со счетом 1:6, 2:6.

Уже известно, что соперником итальянского теннисиста по четвертьфиналу станет Николаз Басилашвили из Грузии. Напомним, что призовой фонд будапештского турнира превышает 500 тысяч евро, сообщает РИА Новости.