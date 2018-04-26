В Санкт-Петербурге на воду спустили тральщик с корпусом из стеклопластика

С момента закладки до схода на воду — чуть менее двух лет. Корабль противоминной обороны проекта 12790, второй в серии. Сам проект создания тральщиков такого рода — с новейшими ново эффективными гидроакустическими станциями и целым комплексом подруливающих устройств — повышенная маневренность — вот уж действительно гордость не только завода, всей оборонной отрасли страны.

Основа минно-тральных сил российского флота "Иван Антонов". Как положительный пример модернизации в действии. 60 метровый корпус из стеклопластика, крупнейший в мире — сегодня под проливным дождем спускают на воду. А через несколько месяцев испытаний корабль полностью перейдет на баланс ВМФ.

"Их будут направлять на все флоты. Развитие минного оружия не стоит на месте. И умные мины появляются", — рассказал Виктор Бурсук, заместитель главнокомандующего ВМФ РФ.

На палубе священнослужители — традиция. На смотровой площадке — дети и члены семей тех, кто принимал участие в конструировании и создании корабля — неподдельный интерес. Здесь же сын советского снайпера-балтийца Ивана Антонова, в честь которого и назвали судно. По его словам, он испытывает большую гордость.

От головного корабля серии 12700, который уже выполняет боевые задачи российского флота, "Иван Антонов" отличается техническими характеристиками. Умные мины, на работу с которыми и рассчитан тральщик, "Антонов" может обнаруживать не только в воде, но и в грунте.

Безэкипажный катер, телеуправляемые необитаемые подводные аппараты — самые современные военные технологии. Все это — под надежной защитой супермощного корпуса.

"Мы обладаем современными технологиями по работе с современными полиматериалами", — отметил Владимир Середоха — директор Средне-Невского судостроительного завода.

Долгое время тральщики вообще не выпускали. В мире кораблей такого типа всего несколько сотен. И вот теперь новая веха Военно-Морского флота России. В год ожидается производство до двух суперсовременных тральщиков.