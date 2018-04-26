Минводы, Казань... Курильщики продолжают внепланово сажать самолеты

В Казани вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Москвы в Челябинск. Причиной стал курящий на борту мужчина, говорится на сайте МВД РФ.

33-летнего жителя Челябинска сняли с рейса и доставили в отделение полиции, в отношении мужчины составили протокол об административном нарушении.

Ранее в Минводах из-за курящего пассажира внепланово сел самолет, следовавший из Москвы во Владикавказ.