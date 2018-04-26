Открытие сезона: пункты велопроката в Москве заработали, несмотря на дождь

Несмотря на дождливую погоду, в Москве официально стартовал велосезон. По всему городу открылись пункты проката. В этом году их стало больше. К системе подключились еще пять районов. Заметно увеличилось и количество электробайков. Что с ценами, и какие еще новинки ждут москвичей?

В распоряжении горожан и гостей столицы теперь 430 пунктов велопроката. Сейчас в Москве 202 километра велодорожек, в ближайшем будущем их протяженность увеличится в три раза — до шестисот километров. Но главное — цены на велобайки в этом году меняться не будут. На терминале, на котором написаны расценки на абонементы, видно, что цены с прошлого года не менялись.

"С каждым годом все больше и больше москвичей пользуются велосипедом, в том числе велосипедным прокатом, велобайком. В прошлом году прокат уже перевалил за два миллиона сессий. В этом году, я надеюсь, будет больше трех миллионов. Так что Москва входит в крупнейшую мировую систему велопроката", — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Намного больше стало велосипедов и больше мест, где можно покататься. Бульварное кольцо обновили в прошлом году. Сделали несколько велодорожек, достроили набережные", — говорит один из пользователей.

В этом году любителей велопрогулок ждет ряд приятных изменений. Во-первых, увеличится количество электробайков. Во-вторых, новые модели будут дольше держать заряд: можно смело строить протяженные маршруты.

Рекордным по количеству поездок был 2017 год: тогда городскими велосипедами воспользовались почти 2,5 миллиона человек. В этому году есть шанс, что рекорд будет побит: сезон начался на несколько дней раньше, количество парковок увеличили. Только бы погода не подвела.