Тема:
Фильм "Тренер" 1 час назад
Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя
Спортивный блокбастер "Тренер" за первую неделю проката посмотрели около полутора миллионов зрителей. Сборы уже превысили 400 миллионов рублей. На дебютную картину Данилы Козловского россияне ходят семьями. Ленту смотрят даже те, кто футболом не интересуется. А накануне драма закрыла российскую программу Московского международного кинофестиваля.
В зале ни одного свободного кресла, даже на полу, в проходах, все занято зрителями. "Тренер" Данилы Козловского на закрытии Московского международного кинофестиваля вызвал настоящий ажиотаж.
- Фильм просто, вы знаете, — жить хочется!
- Козловский крутой!
- Восторг! Спасибо, Даниле!
- Замечательно снят, спецэффекты — на уровне.
На финальной песне зрители аплодировали и подпевали хором и стоя. А женская часть аудитории не могла сдержать слез!
- Конечно, плакали!
- И плакала, и смеялась. У меня мурашки раз десять пробежали по всему телу!
- Очень понравился Данила Козловский, он очень сексапильный, красивый, настоящий мужчина, просто цвет нации!
Аншлаг во всех кинотеатрах страны. В Улан-Удэ на спортивный блокбастер приходят даже те, кто к спорту равнодушен.
- Вот я футболом особо не интересовалась, но я прямо переживала!
И в Астрахани лента собирает полные залы.
- До конца фильма держится интрига, и как бы интересный фильм, один из лучших, наверное.
- Этот фильм дает веру в себя!
А в Иркутске полные залы даже на дневных сеансах.
- Я просто в восторге, я даже хочу Даниле написать в его Instagram, что он супермолодец, фильм — замечательный, я даже прослезилась!
- Фильм снят про людей и для людей, здесь показаны настоящие чувства.
Более полутора миллионов россиян уже посмотрели "Тренера" в кино. Пик зрительского интереса ожидается на майские праздники. Билеты на "Тренера" кинотеатры рекомендуют бронировать уже сейчас.
Ранее по теме
-
Козловский рассказал, как снимал "Тренера"5 суток назад
-
Нельзя остаться равнодушным. "Тренер" в отзывах первых зрителей5 суток назад
-
"Тренер" в открытом доступе – во всех кинотеатрах России6 суток назад
-
Британские футболисты сочли фильм "Тренер" очень реалистичным9 суток назад
-
Сумасшедшие эмоции: Козловский представил фильм "Тренер" в Краснодаре10 суток назад
-
Так футбол еще не снимали: дебютный фильм Данилы Козловского показали публике13 суток назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Минобороны показало обломки "умных" ракет
- Песков: Telegram работает, и ничего в этом такого нет
- Родченков отказался от ряда обвинений в адрес атлетов России
- Шувалов хочет работать там, где скажет Путин
- Датский изобретатель, убивший журналистку, сядет пожизненно
Самое читаемое
-
Пили жутко, просто страшно: жена Боярского рассказала о запоях актера
- Полицейские раздели женщину во время задержания. Видео
- На Урале школьниц отправили маршировать по сугробам с голыми ногами
- Пострадавшая в "Зимней вишне": спасали не людей, а телевизор
- Ехала за счастьем, вернулась в гробу: москвичка умерла во время пластики груди
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Госкомпании и дивиденды: стране помогать желания нет
- Инвесторы поверили в Россию, но не в рубль
- Угроза обвала. Что должно тревожить инвесторов?
- Сколько получает звезда, дважды говорившая с Путиным
- Где народ доверяет правительству? 15 стран мира
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
Как брак разрушает сексуальную жизнь и что с этим делать
- Алкоголь убивает. Но насколько быстро?
- 5 вещей, за которые собаки на нас тайно обижаются
- 10 мифов о здоровье, которые, скорее всего, вас удивят
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Как сохранять ясный ум в любом возрасте?
Вести в 20.00
-
Путин наградил Героев труда
- Трогательный визит: Трамп доминировал, как умел
- На что не хватило ума "умным" ракетам
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Как снимает тройная камера: фототест Huawei P20 Pro
- Найден способ красть данные с iPhone "по воздуху"
- Google и сотовые операторы готовят преемника SMS
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Роскачество определило лучшие антивирусы
Вести-Москва
-
Сильнодействующие препараты сбывали с наценкой 1500 процентов
- Синоптики снова предупреждают москвичей об опасной погоде
- Улицы и парки Москвы украсят миллионы цветов
- В Останкинской башне открыт новый музей
- Москвичи выбирают название для новой ветки метро
- Новая Москва выходит из сумрака
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Новый микроскоп снимает 3D-видео на клеточном уровне внутри живых тканей
- Новая версия мужской контрацепции замедляет сперматозоиды без гормональных "осечек"
- Обнаружен новый вид взрывающихся при опасности муравьёв
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля