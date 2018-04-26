Полные залы, миллионные сборы: "Тренер" покоряет зрителя

Спортивный блокбастер "Тренер" за первую неделю проката посмотрели около полутора миллионов зрителей. Сборы уже превысили 400 миллионов рублей. На дебютную картину Данилы Козловского россияне ходят семьями. Ленту смотрят даже те, кто футболом не интересуется. А накануне драма закрыла российскую программу Московского международного кинофестиваля.

В зале ни одного свободного кресла, даже на полу, в проходах, все занято зрителями. "Тренер" Данилы Козловского на закрытии Московского международного кинофестиваля вызвал настоящий ажиотаж.

- Фильм просто, вы знаете, — жить хочется!

- Козловский крутой!

- Восторг! Спасибо, Даниле!

- Замечательно снят, спецэффекты — на уровне.

На финальной песне зрители аплодировали и подпевали хором и стоя. А женская часть аудитории не могла сдержать слез!

- Конечно, плакали!

- И плакала, и смеялась. У меня мурашки раз десять пробежали по всему телу!

- Очень понравился Данила Козловский, он очень сексапильный, красивый, настоящий мужчина, просто цвет нации!

Аншлаг во всех кинотеатрах страны. В Улан-Удэ на спортивный блокбастер приходят даже те, кто к спорту равнодушен.

- Вот я футболом особо не интересовалась, но я прямо переживала!

И в Астрахани лента собирает полные залы.

- До конца фильма держится интрига, и как бы интересный фильм, один из лучших, наверное.

- Этот фильм дает веру в себя!

А в Иркутске полные залы даже на дневных сеансах.

- Я просто в восторге, я даже хочу Даниле написать в его Instagram, что он супермолодец, фильм — замечательный, я даже прослезилась!

- Фильм снят про людей и для людей, здесь показаны настоящие чувства.

Более полутора миллионов россиян уже посмотрели "Тренера" в кино. Пик зрительского интереса ожидается на майские праздники. Билеты на "Тренера" кинотеатры рекомендуют бронировать уже сейчас.