После оправдательного приговора известному адвокату плеснули в лицо кислотой

В Москве напали на известного адвоката Александра Липатникова. По его словам, накануне вечером во дворе собственного дома ему плеснули в лицо кислотой. Кроме того, злоумышленник угнал автомобиль адвоката.

Как сообщает РИА Новости, в какой-то момент адвокат перестал видеть, так как получил химические ожоги лица и глаз. Однако после оказания медицинской помощи его состояние пришло в норму.

"Вчера примерно в 22:00 во дворе моего дома на меня напал неизвестный, облил какой-то жидкостью и попытался завладеть моим автомобилем, залез на водительское сиденье и хотел уехать, — написал Александр Липатников на своей странице в Facebook. — Мне удалось его вытащить, так как окно было открыто, завязалась борьба".

Преступника разыскивает полиция.

Днем ранее на той же странице в соцсети адвокат сообщил "невероятном событии". "Судебная коллегия Мосгорсуда признала моего подзащитного НЕВИНОВНЫМ в совершении особо тяжкого преступления, за которое он был осуждён районным судом на 11 лет (!!!) колонии строгого режима", — сообщил Александр. Связано ли это событие с нападением, выясняется.