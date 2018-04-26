Пресняков-старший успокоил своих поклонников

Владимир Пресняков-старший после инфаркта рассказал о своем самочувствии. О здоровье он написал в соцсеть Facebook. "Я очень тронут вашим очень теплым отношением ко мне и вашими пожеланиями выздоровления!" – признался музыкант.

При этом он добавил, что у него действительно случился инфаркт. "Ну, случился и случился, а сейчас прекрасные врачи вовремя сделали все необходимое, и мне значительно лучше!" – написал Владимир Пресняков-старший.

Музыкант чувствует себя значительно лучше, его уже перевели из палаты интенсивной терапии в обычную. Кризис уже миновал. Правда, врачи пока не спешат выписывать Владимира Преснякова-старшего, рассчитывая провести ему весь курс необходимой терапии.

Владимир Петрович действительно был госпитализирован с инфарктом в один из московских кардиоцентров, подтвердила ранее пресс-секретарь его сына Анна Исаева. Она поблагодарила врачей, которые быстро помогли Преснякову-старшему. "Мы очень им благодарны. Надеемся, что все обойдется. Про выписку мы не знаем, он пока лечится, но сейчас мы все успокоились", — добавила она.

Между тем, композитор и певец Леонид Агутин сообщил, что Пресняков-старший уже находится у себя дома и с ним все нормально.

В марте 2018 года Владимиру-Преснякову-старшему исполнилось 72 года. Но он по-прежнему бодр: любит футбол и спортивные состязания, ведет активный образ жизни.

"Мне звонили многие журналисты со скорбными голосами, догадываюсь, что многие огорчились, услышав мой бодрый голос... Предчувствую их сочинения на вольную тему… – огорчился музыкант после тревожных звонков, которые ему поступили от представителей прессы, и обратился к своим фанатам. — Жизнь продолжается, мои дорогие, и я ее участник! С любовью ко всем вам! Ваш Петрович!"