Возмутительно, безобразно, беспрецедентно: Захарова о захвате США генконсульства в Сиэтле

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала возмутительной ситуацию с резиденцией генконсула России в Сиэтле. Об этом она заявила на брифинге, прямую трансляцию которого вел телеканал "Россия 24". Она подчеркнула, что США допустили грубейшее нарушение основополагающих международно-правовых норм.

"Ситуация абсолютно возмутительная, безобразная и беспрецедентная. Ничего подобного в истории двусторонних отношений не было", — заявила представитель МИД.

По ее словам, россиян туда не пускают "даже для того, чтобы проверить исправность коммунальных систем". Российские власти настаивают на возвращении всех шести объектов собственности, захваченных в США.

Ранее США потребовали закрыть генконсульство в Сиэтле и освободить здание резиденции. Одновременно с этим были высланы 60 российских дипломатов, которых американские власти подозревают в шпионаже. Это было сделано после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери.

Диппредставительство наши дипломаты покинули гордо — с российскими флагами и под песню "Прощание славянки". Вскоре представители властей США прибыли к закрытой резиденции, открыли ворота и вошли в здание. Госдеп объяснил незаконное проникновение желанием убедиться, что все помещения здания освобождены.