Китай вооружился новой ядерной ракетой

Китайские военные объявили, что получили на вооружение новую баллистическую ракету средней дальности DF-26. Это оружие успешно прошло все испытания, пишет агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны КНР.

Местные СМИ сообщают, что дальность полета новой ракеты достигает 4 тысяч километров и она может нести как традиционную взрывчатку, так и ядерный заряд. Основными задачами для нее станет уничтожение важных наземных объектов противника, а также борьба с целыми группами кораблей. При необходимости ракета будет использована для ответного ядерного удара.

Таким образом, по мнению журналистов, DF-26 представляет серьезную угрозу для военных объектов США на острове Гуам.

Стоит отметить, что у России и США нет ракет малого и среднего, то есть до 5 тысяч километров, радиусов действия. В 1987 году две страны подписали договор о РСМД, который предписывает ликвидировать запасы подобного оружия и запрещает его разрабатывать.