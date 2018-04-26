Москва запустила уникальный проект, продлевающий жизнь

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил фестиваль-выставку "Московское долголетие" на ВДНХ и пообщался с его участниками.

После осмотра выставки столичный градоначальник поделился увиденным с РИА Новости, сообщив, что его мнению "Московское долголетие" из проекта стало превращаться в реальность".

Он отметил, что около 100 тысяч пенсионеров записались в различные кружки, подчеркнув, что "Московское долголетие" — программа для всех пожилых жителей города, " которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, которые хотят новых друзей".

В свою очередь главный гериатр министерства здравоохранения России Ольга Ткачева заявила, что подобные проекты должны развиваться и в других регионах РФ.

"Московское долголетие" на ВДНХ в павильоне № 69 продлится три дня, в общей сложности пройдет около 900 мероприятий.

Цель фестиваля-выставки заключается в том, чтобы помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.