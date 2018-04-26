Лунев вернется к полноценным тренировкам через три недели

Вратарь санкт-петербургского "Зенита" и сборной России Андрей Лунев, получивший травму в игре с махачкалинским "Анжи", сможет приступить к полноценным тренировкам через две-три недели. Об этом сообщил руководитель пресс-службы питерского клуба Антон Макаренко.

"На днях Андрей Лунев прошел контрольное обследование в Петербурге. После осмотра вратарь "Зенита" и сборной России приступил к восстановительным тренировкам в тренажерном зале, где игрок набирает форму под присмотром физиотерапевтов "Зенита". К полноценным занятиям на поле Андрей Лунев сможет приступить через 2-3 недели", — цитирует Макаренко РИА Новости.

Напомним, что вратарь "Зенита" и сборной России получил травму бедра 14 апреля во время игры 26-го тура чемпионата России против махачкалинского "Анжи".