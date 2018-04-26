Путин рассказал, кто создал новую систему вооружений

Один из новейших комплексов оружия, показанных во время Обращения президента к Федеральному Собранию, был создан группой молодых ученых, рассказал Владимир Путин на заседании Российского союза ректоров. Глава государства пояснил, что встретился с этой командой и спросил, как они разрабатывали настолько уникальную систему. Специалисты ответили, что пришли на предприятие после ВУЗа, сформировали коллектив и за семь лет сконструировали не имеющее аналогов в мире оружие.

Напомним, в своем Обращении к Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал сразу о нескольких видах вооружения. До того момента о них ничего не было известно. Например, об авиационной ракете "Кинжал", способной разгоняться до 10 скоростей звука, или о боевом блоке "Авангард", скорость которого выше, чем у "Кинжала", в два раза.

Также во время Обращения стало известно о создании в России ракеты с неограниченным радиусом полета "Буревестник", подводного беспилотника "Посейдон" и боевого лазера "Пересвет".