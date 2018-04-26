Златан Ибрагимович отказался возвращаться в сборную Швеции

Шведская федерация футбола приняла окончательное решение по поводу участия нападающего "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича в чемпионате мира в составе национальной команды. По словам менеджера сборной Швеции Ларса Рихта, звездный форвард не захотел выступить в России.

"Я разговаривал со Златаном во вторник. Он не поменял своего решения относительно выступлений за сборную", — цитирует Ларса Рихта РИА Новости. Таким образом, Ибрагимовича не включат в состав шведской сборной на чемпионат мира, который объявят 15 мая.

Ранее тренер сборной Швеции Янне Андерссон не исключил возможности появления Златана в команде.