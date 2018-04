Водители 13 фур спасли решившего свести счеты с жизнью американца

Водители фур в американском Детройте на протяжении более четырех часов не давали местному жителю свести счеты с жизнью, устроив своеобразную подушку из машин под мостом, сообщает KWCH12.

Truckers line up to shorten the fall of a suicidal man if he indeed jumped. #detroit #Truckers ✌ pic.twitter.com/on32mQetrQ