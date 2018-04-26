"Может еще соски заклеить?" Раздражение от "оголтелых мамочек" выплеснулось в эфир
В программе Андрея Малахова гости пытались понять: почему "оголтелые мамочки", получившие хэштег #Яжемать после ряда сканданльных случаев, так раздражают общество?
Война блогеров особо активизировалась после скандального разбирательства Алисы Аршавиной с авиаперевозчиком. Тогда жену футболиста обвинили в том, что она использует материнство как гарантию вседозволенности, а пример знаменитости подхватывают другие молодые мамочки.
Молодые матери объединяются и требуют к себе особого отношения, а устаревшую мораль предлагают списать в утиль.
Другие же говорят, что есть нормы приличия, правила поведения в общественных местах, элементарное уважение к окружающим. В частности, это касается открытого кормления грудью в общественных местах.
Масла в огонь ранее подлила скандально известная блогер Божена Рынска. После того, как она увидела в одной из популярных кофеен картину, как мать кормит младенца, она написала довольно резкий пост.
"Так как офигевшие пролактиновые свиноматки занялись вымогательством, вынуждена вмешаться. Лично мне очень мешает, когда на виду у всего кафе онажемать вываливает пупырчатый сосок и лиловую сиську и начинает кормить младенца. Как справедливо заметил многодетный папа Роман Хоменко – для этого есть специальная одежда. Если ребенок не любит есть в специальной одежде, нечего шляться с ним по кафе. Дети никакое не наше будущее. 86% личинок вырастут в такой же жмых, как их мамаши, и будут портить стены в подъездах и работать офисным чмом", — пишет Рынска.
В студии программы компромисс предлагает мать двоих детей Ирина Бебенина. Она говорит, что тоже кормит детей грудью в общественных местах, но из уважения к окружающим использует специальное приспособление, которое прикрывает кормящую мать.
При этом она осуждает высказывания Божены, называя ее "сумасшедшей женщиной", которая "просто ловит хайп".
Мать четверых детей, телеведущая Алла Довлатова тоже считает, что оголять грудь в общественном месте неприлично, потому что это "интимный процесс". По ее мнению, "это проявление эксгибиционизма".
А вот представитель международной общественной организации для поддержки кормящих женщин Мария Сорокина приводит в пример опыт западных стран, где женщина может спокойно кормить ребенка грудью на публике, и в законах специально прописано, что кормление не относится к обнажению тела.
Журналист Екатерина Гордон же заявила, что гордится теми женщинами, которые демонстративно кормят грудью, и считает, что в этом нет ничего постыдного. "Достаточно вспомнить эпоху Возрождения – может, нам на картинах тоже соски заклеить?" – вопрошает Екатерина.
Так что же это: бескультурье или необходимая степень свободы? Имеет ли право женщина нарушать общепринятые нормы только на том основании, что она мать, и как кормят и воспитывают своих детей звезды? Обсуждение этой темы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".
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