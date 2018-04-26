Обрушение в бизнес-центре в Москве: есть пострадавшие

На Краснопресненской набережной в Москве в бизнес-центре "Токо Тауэр" произошло обрушение конструкций. Речь идет о 18-этажном доме недалеко от здания российского правительства.

При обрушении пострадали люди, сообщает ТАСС. Это двое рабочих. На место происшествия в центр "Токо Тауэр" прибыли спасатели.

"Токо Тауэр" был построен в 1996 году. Общая площадь помещений составляет 20 тысяч квадратных метров. Здание выделяется среди окружающей застройки своей архитектурой в виде двух разноуровневых остекленных башен. Украшением постройки выступает видовая входная группа и элегантный атриум. Здание располагает надземным и многоуровневым подземным паркингом.