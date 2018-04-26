Кудерметова уступила Плишковой во втором круге турнира в Штутгарте

Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пройти в следующий раунд теннисного турнира в немецком Штутгарте. 26 апреля россиянка уступила представительнице Чехии Каролине Плишковой в двух сетах со счетом 6:7 (4:7), 3:6.

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В первой партии дело дошло до тай-брейка, в котором сильнее оказалась пятая ракетка мира. Второй сет получился менее упорным, сообщает РИА Новости.

В третьем круге турнира в Штутгарте Каролина Плишкова сразится с Еленой Остапенко из Латвии.